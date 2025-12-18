پخش زنده
هشت سارق اماکن خصوصی خدابنده با اجرای طرح زاجرات در این شهرستان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از دستگیری هشت سارق و کشف ۲۳ فقره سرقت اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محسن غنیمتی اظهار داشت: در پی وقوع متعدد سرقت اماکن خصوصی در سطح شهرستان، ماموران پلیس آگاهی با اجرای طرح زاجرات، این سارقان را دستگیر کردند.
وی افزود: متهمان در بازجوییهای به عمل آمده، به ۲۳ فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرده و به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و بدون اغماض با سارقان و مالخران از اولویتهای پلیس است.
شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک ضمن شناسایی، مشخصات وسائط نقلیه موضوع را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.