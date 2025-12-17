به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در مسجد حضرت ابوالفضل در دهستان بهادران شهرستان مهریز خدمات متنوع رفاهی به هر رهگذر و مسافری ارائه می‌شود.

اینجا مسافران از خدمات رایگان مثل چای، آب جوش، حمام، یخ و استراحتگاه زنانه و مردانه به صورت رایگان بهره‌مند می‌شوند.

اتاق مادر و کودک، سرویس بهداشتی برای معلولان، وضوخانه برای اهل سنت و فضای سبز از بخش‌های این مجموعه بزرگ است.

دو جایگاه سوخت، تعمیرگاه، تعویض روغنی، خدمات اورژانس امدادی، بازارچه، رستوران از دیگر خدمات مجموعه این مسجد به شمار می‌آید.

بیش از ۷۰ نفر در قالب موسسه خیریه مسجد حضرت ابوالفضل در این مجموعه مشغول به کار هستند.

۷۰ واحد خدماتی و مغازه هم به صورت استیجاری در این مجموعه فعالیت دارند که هزینه اجاره حاصل از آن خرج خدمات رفاهی مسجد و کمک به تحصیل ایتام، درمان بیماران کلیوی و خانه سالمندان مهریز می‌شود.

طبق بررسی‌ها روزانه بیش از ۶ هزار نفر از خدمات این مسجد بهره‌مند می‌شوند.