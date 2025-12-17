یورونیوز:
اروپا بازاریابی اینفلوئنسرها درباره «مُد» و «غذا» را زیر ذره بین برد
یورونیوز در گزارشی نوشت: به تازگی سازمان مصرفکنندگان اروپا درباره تبلیغات پنهان اینفلوئنسرها (چهرههای شناخته شده شبکههای اجتماعی) در زمینه مُدگرایی و غذای ناسالم هشدار داده است و به دنبال تنظیم گری فعالیت آنها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، یورونیوز در گزارشی به قلم آماندین هس نوشت: شاید در اینستاگرام یا تیکتاک دیده باشید؛ اینفلوئنسرهایی (چهرههای شناخته شده در شبکههای اجتماعی) که لباسهایی را امتحان میکنند تا نشان دهند با پول کم چقدر میتوان خرید کرد، یا دیگرانی که تقلیدهای ارزان لباس یا لوازم جانبی از برندهای فست فشن یا مد سریع (۱) را نشان میدهند. بازاریابی برخی اینفلوئنسرها (چهرههای شناخته شده در شبکههای اجتماعی) همچنین تبلیغ غذای ناسالم را ترویج میکند. در پرتغال، مکدونالدز با یک استریمر محبوب که در دنیای ماینکرافت کاوش میکرد، همکاری کرد. در موارد دیگر، اینفلوئنسرها (چهرههای شناخته شده در شبکههای اجتماعی) شناسههای تخفیف برای ویژندهای فستفود ارائه میدهند، آزمایشهای چشایی و چالشهای طعمدهی پست میکنند یا چالشهایی برای تبلیغ نوشیدنیها یا ویژندهای پفک اجرا میکنند. در گزارشی جدید، سازمان مصرفکنندگان اروپا (BEUC) هشدار داده است که بازاریابی اینفلوئنسرها مسائل مختلفی مثل کمبود شفافیت، مشارکتهای تجاری غیرشفاف و تشویق به مصرف بیش از حد را مطرح میکند. «آگوستین رینا»، مدیر کل سازمان مصرفکنندگان اروپا به یورونیوز گفت: «در برخی موارد، ما معتقدیم که نقض قوانین اتحادیه اروپا وجود دارد، به ویژه زمانی که چیزی را تبلیغ میکنید که برای آن پول دریافت کردهاید و به مصرفکننده نمیگویید؛ بنابراین این موضوع تحت پوشش قوانین حفاظت از مصرفکننده است» او افزود: «اما چیزی که در قوانین اتحادیه اروپا پوشش داده نشده است، این رابطه بین اینفلوئنسرها و ویژندها، و سکوهای رسانههای اجتماعی است»، بگفته این مقام اروپایی، بر اساس سازمان مصرفکنندگان اروپا ۶۷ درصد از پستهای اینفلوئنسرهای تحت نظارت که اقلام غذایی ناسالم را تبلیغ میکردند، از افشای مشارکت با یک ویژند یا برند، چه به عنوان هدیه و چه به عنوان تبلیغ پرداختی، خودداری کردند.
یورونیوز در ادامه نوشت: بنابراین، سازمان مصرفکنندگان اروپا توصیه میکند که لازم است مسئولیت مشترک بین اینفلوئنسرها، آژانسهای تبلیغاتی آنها و برندها در صورت نقض قوانین مصرفکننده برقرار شود. این سازمان همچنین از ممنوعیت بازاریابی تأثیرگذاران در بخشهای پرخطر مانند تبلیغ غذای ناسالم برای کودکان حمایت میکند. در سطح ملی، برخی کشورهای اروپایی قوانین تنظیمکننده فعالیتهای تجاری تأثیرگذاران را تصویب کردهاند. در فرانسه، مجلس ملی و سنا پیشنهاد ممنوعیت بازاریابی تأثیرگذاران برای مد سریع را تصویب کردند. نروژ هم تبلیغ غذای ناسالم و نوشیدنیها برای کودکان توسط تأثیرگذاران را ممنوع کرد. از سوی دیگر، انتظار میرود کمیسیون اروپا پیشنویس قانون منصفانه دیجیتال را سال آینده ارائه دهد تا با اقدامات برخط ناعادلانه و بازاریابی فریبنده چهرههای پرمخاطب فضای مجازی مقابله کند.
(۱)- فست فشن یا مد سریع: تولید انبوه لباس های مد روز با قیمت ارزانتر از برند های ارائه دهنده اولیه یک مد در مدت زمانی گذرا