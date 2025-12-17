جلسه تخصصی بررسی نسخه نهایی پیش‌نویس دستورالعمل واگذاری، فروش، اجاره، تهاتر و معاوضه اراضی و املاک شرکت عمران شهر‌های جدید با هدف تسهیل فرآیند‌ها و افزایش کارآمدی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در این نشست با حضور مهدی ابراهیمی عضو هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و مدیرکل حقوقی، املاک و امور ثبتی برگزار شد.

اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه و جمعی از کارشناسان حقوقی و فنی نیز در این جلسه حضور داشتند.

در این نشست، پیش‌نویس دستورالعمل جدید با تمرکز بر واگذاری، فروش، اجاره، تهاتر و معاوضه املاک و اراضی بررسی شد.

هدف از این بازنگری، انطباق دستورالعمل با سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی عنوان شد.

بررسی نقاط قوت و چالش‌های دستورالعمل فعلی از محورهای اصلی این جلسه بود.

نسخه اصلاح‌شده که طی جلسات متعدد در سال جاری تدوین شده، تأیید اولیه اعضا را دریافت کرد.

قرار است این پیش‌نویس به‌زودی برای دریافت نظرات نهایی به شرکت‌های عمران شهرهای جدید ابلاغ شود.

مسئولان، این اقدام را گامی مؤثر در تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای دانستند.