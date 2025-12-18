به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس واحد مکانیک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان گفت: این طرح پس از بروز لرزش شدید و شکستگی دنده ها در گیربکس توربین فوق واقع در مرکز انتقال نفت مارون شماره ۳ باغملک آغاز شد، تجهیزی که فناوری ساخت آن تنها در اختیار چند کشور بود و بررسی متخصصان واحد مکانیک نشان داد که امکان تعمیر با استفاده از اسناد یا نمونه مشابه وجود ندارد چرا که گیربکس نصب شده از نوع LUFKIN و متفاوت از تمامی گیربکس های مورد استفاده در شرکت خطوط لوله کشور بود.

علیرضا مرادپوراضافه کرد: پس از نصب، هم محوری و پیش راه اندازی، توربین مورد نظر استارت و صحت عملکرد گیربکس ساخت داخل به لحاظ لرزش، حرارت، صدا و دیگر متغیرهای بهره برداری مورد تایید قرار گرفت.

وی با اشاره به مراحل اجرایی در طول ساخت این طرح گفت: ساخت چهار جفت یاتاقان تراست ژورنال و ژورنال، ساخت یکپارچه چرخ دنده و شفت تندگرد، ساخت چرخ دنده کند گرد و دنده زنی ، ترمیم شفت کند گرد، اصلاح پوسته و … از جمله این اقدامات به شمار می آید.

رئیس واحد مکانیک از دستاوردهای شاخص و حائز اهمیت در این پروژه سخن گفت و افزود: ساخت نخستین گیربکس تورببین گازی با دور ۱۵ هزار RPM(دور بر دقیقه) در کشور، فرآیند ساخت دنده ها و افزایش سختی سطحی و تعمیرات گیربکس شامل نقشه ها، فرآیند ساخت، راه اندازی مجدد تنها توربین فعال کشور با گیربکس LUFKIN جزء دستاوردهای این طرح است

.مرادپور با بیان اهمیت ملی این طرح تاکید کرد: این نوع گیربکس در دوران جنگ تحمیلی و پس از آسیب دیدگی گیربکس توربین خارجی که روی این توربین نصب شده بود به این منطقه منتقل شد و هیچ گونه نمونه مشابهی در کشور برای مهندسی معکوس وجود نداشت. عملیات اجرای موفق این طرح در شرایط دشوار ناشی از ناترازی انرژی بار دیگر جایگاه توان داخلی و بخش خصوصی را در تحقق اقتصاد مقاومتی به نمایش گذاشت.