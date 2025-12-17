پخش زنده
جلسه کمیته فنی گیاهپزشکی با محوریت «مدیریت تلفیقی آفات پسته» در کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، در دومین روز حضور نمایندگان سازمان حفظ نباتات کشور در استان کرمان، جلسه کمیته فنی گیاهپزشکی با محوریت مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در باغات پسته، روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در سالن زعفران سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.
در این نشست کریمی، رئیس گروه برنامهریزی و نظارت بر مبارزه با آفات و حسینی، مسئول حوزه سلامت سازمان حفظ نباتات کشور بههمراه مدیر و کارشناسان حفظ نباتات استان و شهرستان کرمان، نمایندگان کلینیکهای گیاهپزشکی و مسئولین فنی داروخانههای گیاهپزشکی حضور داشتند.
منگلی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در این باره گفت: در این جلسه، بر ضرورت استفاده و توصیه آفتکشها صرفاً بر اساس فهرست و دستورالعملهای رسمی سازمان حفظ نباتات کشور تأکید شد.
همچنین یادآور شد که در سالهای اخیر، بسیاری از سموم دارای باقیمانده نامطلوب از چرخه مصرف حذف شدهاند تا سلامت محصولات و امکان حضور آنها در بازارهای هدف تضمین گردد.
سخنرانان، پایش و پیشآگاهی آفات، زمانبندی دقیق مبارزه و بهرهگیری از روشهای زراعی و غیرشیمیایی همچون شخم زمستانه و هرس بهموقع را از ارکان اصلی کنترل مؤثر آفات پسته عنوان کردند.
در پایان، هدف از برگزاری این نشست، تقویت هماهنگی و نظارت بر اجرای دقیق مدیریت تلفیقی آفات با هدف حفظ سلامت محصول پسته و جلوگیری از باقیماندن آفتکشها در محصول