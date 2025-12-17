پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن اعتصاب پزشکان شاغل در نظام بهداشت و درمان دولتی انگلیس پس از بی نتیجه بودن مذاکرات سازمان نظام پزشکی این کشور با دولت برای تامین امکانات لازم درمانی، بهبود شرایط کاری و پایین بودن دستمزدها در انگلیس آغاز شده است. پزشکان دولت را به سوء استفاده ازصبرآنان و بی توجهی به جان بیماران و وضعیت پزشکان متهم میکنند.
اعتراضها به شرایط بهداشت و درمان انگلیس در مجلس این کشور درآغاز چهاردهمین اعتصاب پنچ روزه پزشکان بیمارستانهای دولتی انگلیس در اعتراض به کمبود نیرو، امکانات، شرایط کاری و دستمزدها در اوج گسترش ابر انفولآنزا در این کشور و در ادامه اعتصابهای گذشته
دکتر جک فلیچرعضو سازمان نظام پزشکی انگلیس میگوید: دستمزد پزشکان سال هاست برغم افزایش تورم متناسب با آن افزایش پیدا نکرده است.
در حالی که گزارشهای رسمی از وضعیت اضطراری در برخی بیمارستانها و بستری کردن بیماران در راهروهای بیمارستانها پس از معطلیهای طولانی مدت آنان حکایت دارد وس استریتینگ وزیر بهداشت انگلیس از شرایط بحرانی بیمارستانهای این کشور میگوید.
سازمان ملی بهداشت و درمان با بدترین سناریو روبروست. هفته گذشته به طور متوسط روزانه ۲۵۰۰ بیمار مبتلا به آنفلولآنزا در بیمارستانها بستری شدند که در مقایسه با هفته پیش ۵۵ درصد و در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته دو برابر شده است.
گسترش اَبَر انفولآنزا در انگلیس همزمان با اعتضاب پزشکان جامعه انگلیس به ویژه خانوادههای دارای بیمارا منتظر درمان را در نگرانی عمیق فروبرده است.
این شرایط به گفته کمی بیدنوک رهبر حزب محافظه کار انگلیس میزان اعتماد به نظام بهداشت و درمان انگلیس را به پایینترین سطح رسانده است.
بر اساس تازهترین دادههای سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس هم اکنون بیش از هفت میلیون بیمار از جمله بیماران سرطانی و کودکان بیمار در صف انتظار آغاز درمان، در بیمارستانهای دولتی این کشورند.