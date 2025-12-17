به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دومین همایش زکات شهرستان با حضور حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی امام جمعه .فرماندار،وجمعی ازمسئولان ،کشاورزان، خیرین وهمچنین حجت الاسلام اژدری رییس اداره اجرایی زکات استان در محل امامزاده محمدصالح(ع)برگزار شد

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی امام جمعه ورئیس شورای زکات شهرستان ضمن قدرداني از عاملان زكات شهرستان گفتند:پرداخت زكات باعث تزكيه مال ، بركت زندگي و ريشه كني فقر و محروميت از جامعه مي شود

وی همچنین گفتندشهرستان انار پیشتاز در پرداخت زکات میباشدو همچنین اظهار اميدواري كرد با تبليغ مناسب و اقدامات مؤثر زمينه جذب بيشتر مردم در اين كار خير فراهم شود.زکات شهرستان در زمینه درمان.جهیزیه.کمک های معیشتی.خرید دستگاه اکسیژن ساز.فرهنگی.عمران وساخت وساز ودیگر حوزه ها هزینه می شود