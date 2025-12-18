پخش زنده
سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از اجرای رزمایش نظارتی سهروزه آرد و نان بهصورت همزمان در همه شهرستانهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رزمایش نظارتی سهروزه آرد و نان بهصورت همزمان در تمامی شهرستانهای مازندران برگزار شد.
سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران و دبیر کارگروه گندم، آرد و نان استان گفت: این رزمایش با محوریت فرمانداران هر شهرستان و با مشارکت اعضای کارگروه آرد و نان شامل فرمانداریها، تعزیرات حکومتی، ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، اتحادیههای خبازان و ادارهکل غله اجرا شد.
سید محمد جعفری هدف از اجرای این طرح را نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط واحدهای صنفی و صنعتی نوع ۳ و همچنین واحدهای خبازی فانتزی، حجیم و نیمهحجیم نوع ۶ عنوان کرد و افزود: در این رزمایش، عملکرد واحدها و نحوه خرید و تأمین آرد مورد نیاز بهصورت دقیق پایش شد.
وی ادامه داد: در جریان بازدیدها، میزان موجودی آرد، انطباق خرید و مصرف واقعی، تطبیق اطلاعات آرد خریداریشده با دادههای ثبتشده در سامانه «سیما»، رعایت ساعات فعالیت، وزن چانه، قیمت فروش طبق ضوابط ابلاغی و همچنین الزامات بهداشتی و تعزیراتی مورد بررسی قرار گرفت.
جعفری با اشاره به نتایج این رزمایش گفت: ۶۶ اکیپ نظارتی از مجموع ۲۶۹ واحد صنفی بازدید کردند که در پی آن ۱۳ پرونده قاچاق آرد و ۲۴ پرونده تعزیراتی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.
سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در پایان با تأکید بر ضرورت شفافیت در زنجیره تأمین آرد تصریح کرد: هرگونه خرید و تأمین آرد خارج از سامانه «سیما» مصداق قاچاق کالا بوده و با متخلفان مطابق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.