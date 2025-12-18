پخش زنده
همزمان با فرارسیدن شب یلدا، شبکههای امید و دو سیما با پخش ویژهبرنامههای «شبکه بازی» و «دو نقطه»، حالوهوایی شاد و متفاوت را برای مخاطبان رقم میزنند؛ برنامههایی که یلدا را با سرگرمی، رقابت و دورهمی خانوادگی به قاب تلویزیون میآورند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با فرا رسیدن شب یلدا ، برنامه «شبکه بازی» با تدارک ویژهبرنامهای شاد و متفاوت، شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذرماه از ساعت ۱۹ به صورت زنده از شبکه امید پخش خواهد شد.
این ویژهبرنامه با حالوهوای یلدایی و تمرکز بر دنیای بازیهای ویدیویی، شامل آیتمهای نمایشی ویژه، بخشهای سرگرمکننده، چالشهای گیمینگ و آیتمهایی با محوریت نوستالژی، دورهمی و فرهنگ شب یلدا خواهد بود.
در برنامه یلدایی «شبکه بازی»، تلاش شده با ترکیب فضای سنتی شب یلدا و جذابیتهای دنیای گیم، لحظاتی شاد و هیجانانگیز برای نوجوانان و خانوادهها رقم بخورد؛ از آیتمهای نمایشی طنزآمیز تا بخشهایی که بازیهای محبوب و خاطرهانگیز را در فضایی یلدایی معرفی میکنند.
«شبکه بازی» با رویکردی تعاملی و زنده، مخاطبان را به یک دورهمی صمیمی گیمری در بلندترین شب سال دعوت میکند؛ دورهمیای که بازی، شادی و خانواده را کنار هم قرار میدهد.
ویژهبرنامه یلدایی «شبکه بازی» شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذر ساعت ۱۹ از شبکه امید پخش میشود.
این ویژهبرنامه یلدایی پنجشنبه ۲۷ آذر حوالی ساعت ۲۲ و از جمعه ۲۸ آذر تا یکشنبه ۳۰ آذر حوالی ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه دو میرود.
در هر شب، هفت چهره محبوب تلویزیونی به همراه مهمانان ویژه، در رقابتی پرشور و با حالوهوایی شاد، در حضور تماشاگران به استقبال بلندترین شب سال میروند.
مسابقه «دو نقطه»
مسابقه «دو نقطه» با ساختاری متفاوت و فضایی پرانرژی، تلاش دارد مفاهیم زبان و ادبیات فارسی را در قالبی جذاب، رقابتی و سرگرمکننده به مخاطبان ، بهویژه نوجوانان، آموزش دهد؛ رویکردی که زبان فارسی را از چارچوبهای آموزشی خشک خارج کرده و به تجربهای زنده و لذتبخش بدل میکند.
این برنامه که محصول گروه اجتماعی ـ اقتصادی شبکه دو است و به تهیهکنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و کارگردانی محمد پورصباغیان تولید میشود، در قالبی تازه، جشن دانایی و شادی را همزمان به قاب تلویزیون میآورد.
تکرار این ویژه برنامه یلدایی، روز بعد در ساعات ۳ بامداد و ۱۴:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.