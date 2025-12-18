

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی اسکیت رولبال بانوان ایران در دیدار رده‌بندی هفتمین دوره جام جهانی امارات با نتیجه ۱۹ - یک مقابل سریلانکا به برتری رسید و عنوان سوم این مسابقات را کسب کرد.

فاطمه عادل مهربان، شکیلا شهبانی، مهدیه مومنی، هسنی دیزنگیان، پرند خرمی، شقایق رحمانی ومهلا مرادی گلزنان تیم ایران در این دیدار بودند.

بانوان ایران در این رقابت از همان دقایق ابتدایی، در هر دو نیمه قدرت فنی و تاکتیکی خود را به حریف دیکته کردند و با بازی برتر، حملات پی‌درپی و انسجام تیمی مثال‌زدنی، اجازه خودنمایی به حریف ندادند. همچنین این برتری مطلق، اختلاف سطح دو تیم را به‌خوبی نشان داد.

همچنین تیم پسران ایران هم صبح امروز در دیدار رده بندی مسابقات جام جهانی به مصاف مصر می‌رود.