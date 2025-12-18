رئیس جمهور وارد بیرجند شد
رئیس جمهور دقایقی قبل برای سفری یک روزه وارد خراسان جنوبی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
،رئیس جمهور در بدو ورود به استان به مقام شامخ شهدا ادای احترام و پس از آن با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان دیدار میکند.
نشست با فرهیختگان و اهالی فرهنگ و هنر، بازدید از نمایشگاه توانمندیهای استان، نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی، شرکت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نشست با مسئولان ارشد و نمایندگان استان از برنامههای آقای پزشکیان در سفر به خراسان جنوبی است.
سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی یک روزه خواهد بود.