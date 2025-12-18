۵۳ عملیات آتشنشانی مشهد برای حوادث ناشی از بارش برف و باران
آتشنشانان مشهدی، ۵۳ عملیات برای حوادث ناشی از بارش برف و باران انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد گفت: از صبح دیروز تا ۲۲:۳۰ شامگاه چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، آتش نشانان ۲۹ مورد عملیات برای مدیریت حوادث مرتبط با تاسیسات برق از جمله رهاسازی کابلهای افتاده بر روی خودروها و دیوارها یا رفع اتصالی انجام دادند.
آتشپاد کافینیا افزود: همچنین ۱۸ عملیات برای پاکسازی و برش درختان سقوطشده و ۶ مورد برای رفع آبافتادگی و نشست در معابر و پارکینگها به انجام رسیده است.