آتش‌نشانان مشهدی، ۵۳ عملیات برای حوادث ناشی از بارش برف و باران انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: از صبح دیروز تا ۲۲:۳۰ شامگاه چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، آتش نشانان ۲۹ مورد عملیات‌ برای مدیریت حوادث مرتبط با تاسیسات برق از جمله رهاسازی کابل‌های افتاده بر روی خودرو‌ها و دیوار‌ها یا رفع اتصالی انجام دادند.

آتش‌پاد کافی‌نیا افزود: همچنین ۱۸ عملیات برای پاکسازی و برش درختان سقوط‌شده و ۶ مورد برای رفع آب‌افتادگی و نشست در معابر و پارکینگ‌ها به انجام رسیده است.