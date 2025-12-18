میزان بارش سامانه اخیر در چهارمحل و بختیاری اعلام شد.

میزان بارش سامانه اخیر در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میزان بارش سامانه اخیر بر حسب میلیمتر اعلام شد.

آلونی ۷.۴

ارجنک: ۲۶.۱

اردل: ۲۴ ارتفاع برف جدید ۱۵cm

ایلبگی: ۸.۷

بازفت: ۱۰.۱

بروجن: ۱۳.۵, ارتفاع برف ۴ cm

بلداجی: ۷.۷

بن: ۲۸.۹

جونقان: ۲۱.۸

دزک: ۴.۹

دشتک: ۶.۶

دوآب صمصامی: ۱۱.۶

دیمه: ۹.۹

سامان: ۹.۴

سرخون: ۴.۳

سودجان: ۷.۱

سورشجان: ۲۰.۷

شلمزار: ۱۳.۲

شهرکرد: ۸.۴

فارسان: ۲۷.۴ ارتفاع برف جدید ۲۸ cm

فرخ شهر: ۵.۲

کوهرنگ: ۱۸.۲ ارتفاع برف جدید ۱۵cm ارتفاع برف کل ۳۵cm

کوانک: ۱۷.۶

لردگان: ۷.۸

لیرابی: ۱۹.۵

مال خلیفه: ۹.۷

هوره: ۵.۳

امام قیس: ۷.۳ ارتفاع برف ۳ cm

گندمان: ۵.۶

آورگان ۱۳ ارتفاع برف ۹ cm

دوراهان ۱۲ ارتفاع برف ۳ cm