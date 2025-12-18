پخش زنده
امروز: -
میزان بارش سامانه اخیر در چهارمحل و بختیاری اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میزان بارش سامانه اخیر بر حسب میلیمتر اعلام شد.
آلونی ۷.۴
ارجنک: ۲۶.۱
اردل: ۲۴ ارتفاع برف جدید ۱۵cm
امام قیس: ۷.۳
ایلبگی: ۸.۷
بازفت: ۱۰.۱
بروجن: ۱۳.۵, ارتفاع برف ۴ cm
بلداجی: ۷.۷
بن: ۲۸.۹
جونقان: ۲۱.۸
دزک: ۴.۹
دشتک: ۶.۶
دوآب صمصامی: ۱۱.۶
دیمه: ۹.۹
سامان: ۹.۴
سرخون: ۴.۳
سودجان: ۷.۱
سورشجان: ۲۰.۷
شلمزار: ۱۳.۲
شهرکرد: ۸.۴
فارسان: ۲۷.۴ ارتفاع برف جدید ۲۸ cm
فرخ شهر: ۵.۲
کوهرنگ: ۱۸.۲ ارتفاع برف جدید ۱۵cm ارتفاع برف کل ۳۵cm
کوانک: ۱۷.۶
گندمان: ۵.۶
لردگان: ۷.۸
لیرابی: ۱۹.۵
مال خلیفه: ۹.۷
هوره: ۵.۳
امام قیس: ۷.۳ ارتفاع برف ۳ cm
گندمان: ۵.۶
آورگان ۱۳ ارتفاع برف ۹ cm
دوراهان ۱۲ ارتفاع برف ۳ cm