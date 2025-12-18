انتشار فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴
فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴ منتشر شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.
رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) گفت: موسسه ISC با اتکا به منابع اطلاعاتی و پایگاه داده خود، اقدام به شناسایی پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری مینماید.
محمدمهدی علویان مهر افزود: تعداد ۵۵۷ نفر پژوهشگر پراستناد در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی دسته بندی شدند؛ فهرست حوزههای موضوعی و تعداد نویسندگان پراستناد هر حوزه در جدول زیر نشان داده شده است.
اسامی نویسندگان هر یک از حوزههای موضوعی و سایر جزئیات مربوط به این گزارش از طریق سامانه پژوهشگران پراستناد موسسه ISC به آدرس hcr.isc.ac قابل دسترس است.