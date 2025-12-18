پخش زنده
امروز: -
از سامانه گزارشگیری محل سکونت و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در استان کرمان بهصورت رسمی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان روحالله خضریپور مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در مراسم تقدیر از فرماندهان و کارکنان انتظامی شهرستان کرمان با حضور فرمانده انتظامی استان گفت: سامانه و گزارشهای مردمی در شناسایی محل سکونت، اشتغال و اختفای اتباع خارجی غیرقانونی و غیرمجاز نقش موثری ایفا میکند.
وی همچنین از فراهم شدن امکان پیگیری اقدامات سلبی دستگاههای متولی از جمله فراجا، اداره کار، صنعت، معدن، اصناف و سایر نهادهای مرتبط خبر داد.