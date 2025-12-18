آمادهباش اورژانس مازندران
رئیس اورژانس مازندران، از آمادهباش کامل اورژانس ۱۱۵ این استان به منظور مقابله با شرایط جوی نامساعد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ دکتر فرزاد گوهردهی، در پی هشدار سازمان هواشناسی و اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران مبنی بر فعالیت سامانه بارشی اعم از برف و باران شدید، رعد و برق و وقوع مخاطرات طبیعی نظیر سیلاب، ریزش سنگ به ویژه در دامنهها و ارتفاعات استان مازندران، گفت: تمامی نیروهای اورژانس در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی، به سرعت واکنش نشان دهند.
او افزود: آمبولانسها در نقاط مختلف استان مستقر هستند تا بتوانند به سرعت به درخواستهای کمک پاسخ دهند.
رئیس اورژانس مازندران ادامه داد: شماره تماس ۱۱۵ همواره در دسترس است و مردم میتوانند در صورت نیاز به کمکهای اورژانس پیش بیمارستانی، با این شماره تماس بگیرند.