باید از ظرفیت ائمه جمعه اهل سنت و شیعه سیستان و بلوچستان و تولید محتوای فرهنگی درباره رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و نهادینه‌سازی آن در جامعه استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در دیدار با رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان گفت: باید با مطالبه‌گری، همکاری و تلاش مشترک برای ایجاد نظم، کاهش تصادف‌ها و جلب اعتماد مردم اقدام کرد.

آیت الله مصطفی محامی با بیان اینکه قانون گریزی در حوزه‌های مختلف از جمله حمل سلاح غیرمجاز، قاچاق، زورگیری و تخلف‌های رانندگی مشاهده می‌شود، افزود: فرهنگ‌سازی مستمر، راهکار اصلی کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

امام جمعه زاهدان با اشاره به نقش قاچاق سوخت در بروز حوادث رانندگی در جاده‌ها افزود: فرار با سرعت بالا، عدم رعایت مقررات و بی‌توجهی به جان خود و دیگران، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد و جان افراد بی‌گناه را نیز به خطر می‌اندازد.

وی با بیان اینکه فرماندهان انتظامی پیش‌تر اعلام کردند که نباید به سوخت‌بران تیراندازی شود، گفت: برخورد با پدیده قاچاق سوخت باید معطوف به قاچاق‌های سازمان‌یافته و مافیایی باشد که اقتصاد کشور را مختل می‌کند.

همچنین در این دیدار، رئیس پلیس راهور سیستان و بلوچستان گفت: بررسی علت تصادف‌ها نشان می‌دهد که بُعد فرهنگی نقش غالبی در بروز این حوادث دارد.

سرهنگ حجت پرهیزگار با تأکید بر نقش اثرگذار روحانیت در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مردم این استان به توصیه‌های بزرگان، علما و روحانیت توجه ویژه دارند و اگر آداب و سنت‌های اسلامی، احادیث، روایات و آموزه‌های دینی در قالب محتوای فرهنگی تولید و ترویج شود، می‌تواند نقش مهمی در اصلاح رفتار‌های ترافیکی ایفا کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌ها، گفت: در بخش فناوری، نصب دوربین‌های هوشمند در سطح شهر زاهدان آغاز و تاکنون ۱۲ دوربین راه‌اندازی شده، استانداری نیز قول راه‌اندازی ۲۵ دوربین دیگر را داده است.

وی ادامه داد: وضعیت معابر زاهدان باید اصلاح شود که در این زمینه با شهرداری در حال مذاکره هستیم، اما در مجموع ترافیک سیستان و بلوچستان ۲۰ تا ۳۰ سال از استان‌های پیشرو عقب است.

وی تاکید کرد: نیرو‌های پلیس راهور سیستان و بلوچستان با وجود کمبود امکانات و نیروی انسانی با جدیت در حال فعالیت هستند.