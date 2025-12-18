به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین بزرگداشت جانباز شهید یوسف طالب مرندی، شهید محمد رزمی، سرلشکر شهید یعقوب علیاری، شهید محمد محمدزاده و جانباز آزاده زنده یاد خسرو آدم نژاد از شهدا و جانبازان ارتش در مراسم روضه خانگی شهدا در حسینیه عاشقان ولایت ارومیه برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم امیرحسین شفیعی فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمالغرب نزاجا در این آیین لشکر ۶۴ ارومیه را لشکری افتخار آفرین در دوران دفاع مقدس دانست و گفت: لشکر ۶۴ ارومیه و شهدای این لشکر افتخار مردم آذربایجان غربی هستند.

امیر سرتیپ دوم حسین یاسینی رئیس دفتر ارتباطات مردمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در این آیین با اشاره به این که انسجام و وحدت سپاه و ارتش موجب پیروزی‌های مختلف در دوران دفاع مقدس شد گفت: در چهار عملیات نخست دفاع مقدس رزمندگان اسلام توانستند بیش از ۳۶ هزار اسیر را از دشمن بگیرند که یک پیروزی بزرگ برای رزمندگان اسلام محسوب می‌شود.

همچنین در این آیین از امیر سرتیپ دوم اکبر فتورائی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس نیز تجلیل شد.