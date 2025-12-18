پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از فعالیت نزدیک به چهل هزار نفر در حوزه راهداری و حملونقل جادهای باری و مسافری استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی هم در ایین ویژه روز ملی حمل ونقل با تأکید بر نقش حیاتی راهداران و رانندگان گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار نفر در حوزه راهداری و حملونقل جادهای استان فعالیت دارند که شامل ۳۶ هزار راننده باری، ۳ هزار راننده سواری عمومی و یکهزار و ۲۰۰ نفر پرسنل راهداری است.
ارسلان شکری با اشاره به برگزاری مراسم نمایش توانمندیهای بخش خصوصی حملونقل خاطرنشان کرد: بخش عمده ناوگان استان خودمالک هستند و از مجموع ۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه کشنده وارد شده از مبادی مرزی استان، طی یک سال گذشته ۳۰۳ دستگاه موفق به دریافت کارت هوشمند و ورود به چرخه حملونقل شدهاند.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر مرزی استان گفت: آذربایجانغربی با برخورداری از ۷ پایانه مرزی، پرمرزترین استان کشور محسوب میشود و در مسیر کریدورهای مهم بینالمللی قرار دارد که دارای ۱۲ هزار و ۳۵۹ کیلومتر راه است، ۴۰ کیلومتر آزادراه در حال تکمیل دارد و طول بزرگراههای آن به ۵۳۹ کیلومتر میرسد که در مجموع حدود ۴ درصد راههای کشور را شامل میشود.
مدیرکل راهداری استان افزود: در حال حاضر ۱۶۹ شرکت باری، ۱۴۳ شرکت و مؤسسه مسافری داخلی و ۹۱ شرکت بینالمللی و ترانزیتی فعالیت دارند و همچنین ۳۸ هزار و ۱۵۳ دستگاه کامیون و وانت سالانه حدود ۱۲ میلیون تن کالای داخلی و بیش از ۶ میلیون تن کالای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی را جابهجا میکنند.
ارسلان شکری با اشاره به رشد ترانزیت در پایانههای مرزی استان تصریح کرد: طی سال جاری، ترانزیت از مرزهای بازرگان، سرو و پلدشت افزایش یافته و در مجموع ۹.۶ درصد رشد ترانزیت در پایانههای مرزی استان ثبت شده است
وی خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۶ میلیون مسافر از مرزهای استان تردد میکنند و روزانه بهطور میانگین ۱۸ هزار نفر عبور و مرور مرزی دارند که این حجم خدمات مرهون تلاش شبانهروزی رانندگان ناوگان مسافری است.
مدیر کل راهداری وحمل ونقل جادهای آذربایجان غربی افزود: در حال حاضر ۳۷ مجتمع خدماتی رفاهی در استان فعال است، ۵ مجتمع جدید به بهرهبرداری رسیده، ۳۷ موافقت اصولی صادر شده و ۶۵ مجتمع نیز در حال توسعه قرار دارد.
وی اظهار کرد: آذربایجانغربی در ششماهه نخست سال، رتبه اول کشور در آسفالت راههای روستایی را کسب کرده است؛ بهطوریکه ۱۷۳ کیلومتر آسفالت در ۵۶ روستا با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان اجرا شد و ۲۲۹ کیلومتر پروژه جدید نیز در دست اقدام است.
ارسلان شکری از معرفی ۳۵ فرصت سرمایهگذاری به مرکز خدمات سرمایهگذاری استان خبر داد و گفت: این فرصتها شامل ۸ جایگاه سوخت، ۱۳ مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری و ۴ تیرپارک است و موضوع لجستیک تخصصی نیز بهزودی اجرایی خواهد شد.