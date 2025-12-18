جام حذفی فوتبال اسپانیا؛ صعود دشوار آتلتیکو و رئال مادرید به یک هشتم نهایی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

کولتورال لیونزا ۱ - ۰ لوانته

آتلتیکو بالیارس ۲ - ۳ آتلتیکو مادرید (گل‌های آتلتیکو: آنتوان گریزمان در دقایق ۱۶ و ۷۲ و جاکومو راسپادوری ۲۰)

آلباسته ۲ - ۲ سلتاویگو (در ضربات پنالتی ۳ - ۰ به سود آلباسته)

راسینگ سانتاندر ۲ - ۱ ویارئال

اوئسکا ۲ - ۴ اوساسونا (وقت اضافه)

تالاوارا ۲ - ۳ رئال مادرید (گل‌های رئال: کیلیان امباپه در دقایق ۴۱ - پنالتی و ۸۸ و فاراندو - گل به خودی مدافع تالاورا - در دقیقه ۱ + ۴۵)

دپورتیوو آلاوس ۱ - ۰ سویا

* برنامه - پنج شنبه ۲۷ آذر:

بورگوس - ختافه

اورنزه - آتلتیک بیلبائو

مورسیا - رئال بتیس

گرانادا - رایو وایکانو

- پیش از این تیم‌های رئال سوسیداد، بارسلونا، الچه، دپورتیوو لاکرونیا و والنسیا به دور یک هشتم نهایی صعود کردند.