دور سوم (یک شانزدهم نهایی) فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به کوپا دل ری ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
کولتورال لیونزا ۱ - ۰ لوانته
آتلتیکو بالیارس ۲ - ۳ آتلتیکو مادرید (گلهای آتلتیکو: آنتوان گریزمان در دقایق ۱۶ و ۷۲ و جاکومو راسپادوری ۲۰)
آلباسته ۲ - ۲ سلتاویگو (در ضربات پنالتی ۳ - ۰ به سود آلباسته)
راسینگ سانتاندر ۲ - ۱ ویارئال
اوئسکا ۲ - ۴ اوساسونا (وقت اضافه)
تالاوارا ۲ - ۳ رئال مادرید (گلهای رئال: کیلیان امباپه در دقایق ۴۱ - پنالتی و ۸۸ و فاراندو - گل به خودی مدافع تالاورا - در دقیقه ۱ + ۴۵)
دپورتیوو آلاوس ۱ - ۰ سویا
* برنامه - پنج شنبه ۲۷ آذر:
بورگوس - ختافه
اورنزه - آتلتیک بیلبائو
مورسیا - رئال بتیس
گرانادا - رایو وایکانو
- پیش از این تیمهای رئال سوسیداد، بارسلونا، الچه، دپورتیوو لاکرونیا و والنسیا به دور یک هشتم نهایی صعود کردند.