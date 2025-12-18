به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد حسن باقری‌شکیب گفت: با خروج سامانه بارشی از امشب، کاهش دمای هوا در استان ادامه دارد و بر اساس پیش‌بینی‌ها، صبح روز‌های شنبه و یکشنبه دمای کمینه در برخی نقاط استان به ۱۰ درجه سانتی‌گراد زیر صفر کاهش خواهد یافت.

او افزود: با فعالیت سامانه بارشی که از روز گذشته وارد استان شد، در برخی از نقاط همدان به‌ویژه مناطق حاشیه‌ای و کوهستانی الوند شاهد بارش برف بودیم که این سامانه موجب ثبت مقادیر قابل توجهی بارش در ایستگاه‌های مختلف هواشناسی استان شد.

کارشناس هواشناسی استان تاکید کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، بیشترین میزان بارش در سطح استان مربوط به ایستگاه باران‌سنجی دانشگاه بوعلی‌سینا در داخل شهر همدان بوده که میزان ۲۱ میلی‌متر بارش را گزارش کرده است.

باقری شکیب تصریح کرد: همچنین ایستگاه هواشناسی بهار ۶ میلی‌متر و ایستگاه فرودگاه همدان نیز هشت میلی‌متر بارش در جریان فعالیت این سامانه ثبت کرده‌اند.

او با اشاره به وضعیت برف در مرکز استان افزود: همزمان با فعالیت این سامانه بارشی، ارتفاع برف در شهر همدان به حدود ۲۰ سانتی‌متر رسید که بیشترین تأثیر آن در مناطق مرتفع و غربی شهر مشاهده شد.

کارشناس هواشناسی همدان گفت: بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که بارش خفیف برف تا عصر امروز، پنجشنبه، در برخی نقاط استان ادامه خواهد داشت، اما شدت آن قابل توجه نخواهد بود و به‌تدریج از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود.

باقری شکیب تصریح کرد: از اواخر امشب کاهش ابر در آسمان استان رخ می‌دهد و به دنبال آن، از صبح روز جمعه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی نقاط، به‌ویژه مناطق سردسیر و دره‌ای، پدیده مه صبحگاهی دور از انتظار نیست.

باقری‌شکیب با اشاره به روند دمایی استان گفت: با خروج سامانه بارشی، کاهش دمای هوا در استان ادامه خواهد داشت و بر اساس پیش‌بینی‌ها، صبح روز‌های شنبه و یکشنبه دمای کمینه در برخی نقاط استان به حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد زیر صفر خواهد رسید که لازم است شهروندان به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، دامداری و تردد‌های جاده‌ای تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، بیشینه دمای استان با ۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر در شهرستان تویسرکان ثبت شده است و در همین بازه زمانی، گل‌تپه با ثبت دمای چهار درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین نقطه استان بود.

کارشناس هواشناسی همدان درباره وضعیت دمایی مرکز استان نیز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، شهر همدان تغییرات دمایی محسوسی نداشت و دمای هوا در این شهر بین یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر و ۲ درجه سانتی‌گراد زیر صفر در نوسان بوده است.

باقری‌شکیب تاکید کرد: با توجه به تداوم هوای سرد و یخبندان در روز‌های آینده، توصیه می‌شود شهروندان در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرده و تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از سرمازدگی را مدنظر قرار دهند.