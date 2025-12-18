پخش زنده
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان گفت: در شهرستان رومشکان دو محله شهری و دو محله در بخشهای مرکزی و سوری به عنوان پایلوت برای اجرای طرح محلهمحور انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، ناهید پرویزپور با اشاره به اجرای طرح محلهمحور در چهار محله رومشکان گفت: مساجد یکی از پایدارترین و مؤثرترین پایگاههای اجتماعی و فرهنگی در محلات هستند که بدون اتکا به منابع دولتی و بیشتر با مشارک مردم ساخته و اداره میشوند و در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی از مهمترین اهداف برنامههای محله محور هستند..
وی ادامه داد: محلات دارای ظرفیتهای بسیاری هستند که اگر توانمندیهای موجود در محلات شناسایی و سازماندهی شوند بسیاری از نیازهای مردم بدون بروکراسی اداری و در کوتاهترین زمان برطرف خواهد شد.
مدیرکل اجتماعی استانداری لرستان افزود: حضور نخبگان محلی، مهندسین، فرهنگیان، ورزشکاران و صاحبان مهارت در هر محله فرصتی ارزشمند برای ارائه خدمات داوطلبانه و جهادی است که میتواند به صورت منسجم در مسجد همان محله ساماندهی شود.
پرویزپور گفت: اجرای طرح محلهمحور و مسجدمحور در ارتقای رضایتمندی عمومی و کاهش نارضایتیها نقش مؤثری دارد.
وی ادامه داد: در طرح محلهمحور همه نهادها و دستگاههایی که مشغول به خدمت هستند از جمله پایگاههای بسیج، هیأت امنای مسجد و امام جماعات، خیران و مردم محله باید در کنار هم جمع شوند و به بهترین نحو در خدمت مردم قرار گیرند.
پرویزپور تصریح کرد: به دستور استاندار، فرمانداران مکلف به حسن اجرای طرح در شهرستانها هستند و یکی از ملاکهای ارزیابی آنها در حوزه اجتماعی میزان مشارکت مردم در طرح و اجرای طرحهای مختلف در محلات خواهد بود.