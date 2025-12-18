به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛کارشناس جنگل کاری اداره منابع طبیعی وآبخیزداری سمیرم گفت: در راستای تحقق شعار هر ایرانی سه درخت و پویش ملی کاشت یک میلیارد درخت، بذر بلوط در یک هکتار از اراضی شهر ونک این شهرستان کاشته شد.

محمد کریم بهرامیان، اراضی شهر ونک را یکی از نقاط مستعد شهرستان سمیرم برای کاشت بذر بلوط معرفی کرد و افزود: احیای جنگل یکی از وظایف اداره منابع طبیعی است که در همین راستا بذر‌های بلوط که از سود جویان توقیف شده در اختیار نهاد‌های مردمی، گرو‌های کوهنوردی و دوستداران طبیعت قرار می‌گیرد و با نظارت در مناطق مستعد شهرستان کاشت می‌شود.

وی تاکید کرد: ۲۵ هزار هکتار از پوشش جنگلی شهرستان سمیرم را درختان بلوط تشکیل می‌دهد که هر ساله اداره منابع طبیعی با برنامه‌های ترویجی برای احیایی این جنگل‌ها اقداماتی از جمله بذر کاری را انجام می‌دهد.

بهرامیان افزود: در چند سال گذشته اداره منابع طبیعی در قالب طرح‌های مختلف بیولوژیک با همت و همکاری نهاد‌های مردمی، کوهنوردان و گرو‌های طبیعت دوست مردمی با هدف احیا حنگل‌ها بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی شهرستان را بذر کاری و درختکاری کرده است.

وی گفت: بادام دیم، اسکوپاریا، ارژن و بلوط بذر‌هایی است که در مراتع و اراضی ملی شهرستان کاشت شده است.

شهر ونک در ۳۵ کیلومتری غرب سمیرم واقع شده است.