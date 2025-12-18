



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: سارق اماکن خصوصی در بازجویی اولیه به ۶ فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان "کازرون" و به دلیل حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران کلانتری ۱۲ حضرتی با انجام اقدامات فنی موفق شدند سارق را شناسایی و دستگیر کنند، گفت: متهم در بازجویی اولیه به ۶ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.