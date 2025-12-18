به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی، با ورود سامانه بارشی بسیار قوی از سمت جنوب غرب و غرب به کشور، بارش های بسیار شدیدی در نواحی نیمه جنوبی کشور،رخ خواهد داد. به علت کاهش دما در بیشتر مناطق کشور بارش برف خواهیم داشت. به این ترتیب امروز و فردا در اغلب مناطق کوهستانی احتمال وقوع بهمن و سرمازدگی وجود دارد.

به کوهنوردان توصیه شده با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی در اغلب مناطق کوهستانی از کوهنوردی خودداری کنند. فردا در جنوب و بخش‌هایی از جنوب شرق، مرکز، جنوب غرب دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش ها ادامه خواهد داشت و مناطق شرق و شمال شرق کشور بارش برف خواهند داشت.

امروز و فردا خلیج فارس، تنگه هرمز، بخش های غربی دریای عمان و دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.