



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامي زرقان از کشف لوازم و ابزار آلات خارجی فاقد مجوز توسط ماموران اين فرماندهی خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی در تشريح اين خبر بیان کرد: مأموران يگان امداد حين گشت زني در سطح حوزه استحفاظی به يک دستگاه وانت آریسان مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وي افزود: در بازرسي از خودرو توقيفي یک هزار و 233 قلم تجهیزات و ابزار الات ساختمانی و فاقد هرگونه مجوز قانوني کشف شد.

سرهنگ مردانی با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را 4 میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایي معرفي شد