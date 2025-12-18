پخش زنده
مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: شبکه برق حدود ۴۰ هزار مشترک شهر قشم که دیروز بعلت بارندگی دچار مشکل شده بود، ساعت ۲ بامداد امروز برطرف، و وصل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حمید ساعد پناه افزود: علت این حادثه طوفان دیروز بود که موجب سقوط سقف آهنی خانهای در حال ساخت، بر روی دکل برق شد.
وی گفت: با تلاشهای نیروهای برق منطقهای تا ظهر امروز این دکل وارد مدار میشود و برق شهر قشم به حالت نرمال و پایدار میرسد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان افزود: این دکل برق حدود ۴۰ هزار مشترک را پوشش میدهد.
ساعدپناه افزود: برق مشترکان استان هم درحالت پایدار است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل میتوانند با شماره تلفن ۱۲۱ یا با سامانه برق من تماس بگیرند.
هرمزگان ۸۱۰ هزار مشترک برق دارد.