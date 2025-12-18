\u0645\u0631\u0636\u06cc\u0647 \u0641\u0644\u0627\u062d \u0646\u0698\u0627\u062f\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f\u061b\n\u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0631\u06cc\u0641 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f1\u06f5\u06f0 \u0632\u0648\u062c \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u062c\u0634\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u062a\u0639\u0647\u062f\u060c \u06a9\u0647 \u0646\u0645\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0648 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u062e\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u0633\u0644 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n