معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در زیست‌بوم فناوری کشور گفت: از میان حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال، مدیران عامل ۲۵۰ شرکت عضو هیئت علمی هستند و افزایش این تعداد در سال آینده هدف‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، توسعه زیرساخت‌های علمی و پژوهشی کشور را از اهداف اصلی نمایشگاه ایران‌ساخت برشمرد و بیان کرد: بخش عمده‌ای از محصولات آزمایشگاهی ارائه‌شده در ایران‌ساخت، دارای استاندارد‌های ملی و تولید شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که این موضوع، نقطه‌ی قوت قابل توجهی به شمار می‌آید.

او با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های آزمایشگاهی در انجام پژوهش‌های کاربردی افزود: بخش عمده‌ای از تحقیقات دانشگاهی نیازمند زیرساخت مناسب آزمایشگاهی است و این نمایشگاه عملاً به توسعه زیرساخت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و کشور کمک می‌کند. با توجه به هم‌زمانی برگزاری این رویداد با هفته پژوهش، این فرصت را مغتنم می‌دانم و ضمن تبریک این هفته به دانشگاه‌ها، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تأکید می‌کنم که دانشگاه‌ها یکی از پیشران‌های اصلی زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور هستند.

امرایی با اشاره به نقش اعضای هیئت علمی در توسعه شرکت‌های فناور گفت: در حال حاضر ۲۵۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارند که مدیرعامل آنها عضو هیئت علمی دانشگاه است. این عدد از مجموع حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در کشور به دست آمده و نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از استادان دانشگاه به سمت فعالیت در عرصه فناوری و نوآوری سوق یافته‌اند. در همین راستا از همه اساتید دانشگاه‌ها دعوت می‌کنیم تا با تشکیل واحد فناوری یا تأسیس شرکت دانش‌بنیان، در این مسیر گام بردارند؛ معاونت علمی نیز به‌طور کامل از آنها حمایت خواهد کرد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان درپایان خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری معاونت علمی افزایش تعداد این شرکت‌ها در سال آینده است. امیدواریم شمار شرکت‌های دانش‌بنیانی که مدیریت آنها بر عهده اعضای هیئت علمی است، سال آینده رشد قابل‌توجهی داشته باشد.