رقابتهای نوزدهمین دوره مسابقههای قرآن و عترت در رشتههای تفسیر و تدبر در قرآن، سیره اهل بیت، نهجالبلاغه و احکام وهمچنین چهارمین جشنواره فرهنگی هنری قرآن در رسانه ملی، ویژه کارکنان، همسران و فرزندان برگزار شد.
علی کاظمی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش میدهد؛
در مراسم اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری رسانه ملی، از خدمات فرهنگی و هنری آقایان حداد عادل، سیدعلی گرمارودی، محمدرضا سرشار، حسن روح الامین، محمدحسین سبزعلی و حبیب آقاحسنی در ترویج فرهنگ قرآن و عترت، قدردانی شد.