به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشی‌خرم با بیان اینکه بارش برف در اغلب محور‌های کوهستانی و گردنه‌های استان همچنان ادامه دارد گفت: در ۴۸ ساعت گذشته تا بامداد پنج‌شنبه ۲۷ آذر، بیش از ۶ هزار و۵۰۰ کیلومتر باند برف‌روبی در محور‌های مواصلاتی استان انجام شده و این عملیات همچنان با حضور راهداران در حال انجام است.

او از رانندگان خواست ضمن پرهیز از سفر‌های غیرضروری، در صورت تردد در محور‌های کوهستانی و برف‌گیر، حتماً تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند و از پر بودن باک خودرو مطمئن باشند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به اعمال محدودیت تردد در گردنه گرین محور نهاوند–نورآباد به دلیل کولاک و کاهش دید در شب گذشته، افزود: با تلاش عوامل راهداری، هم‌اکنون این گردنه باز بوده و تردد در آن به‌صورت روان جریان دارد.

پرورشی‌خرم تصریح کرد: تمامی محور‌های مواصلاتی استان همدان به‌جز محور تویسرکان–گنجنامه که به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است، باز بوده و طی این مدت به ۱۸۱ مسافر در راه‌مانده نیز توسط نیرو‌های راهداری امدادرسانی شده است.