در این آلبوم گزیده‌ای از تصاویر زندگی مردم آفریقا به نمایش در آمده است. تصاویری تاثیر از فرهنگ، عادت‌ها و جریان‌های سیاسی و نظامی بر زندگی روزمره مردم این قاره.

عکاس : دریافتی