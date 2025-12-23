امروز: -
گزیده‌ای از بهترین عکس‌های مردم آفریقا در سال ۲۰۲۵

در این آلبوم گزیده‌ای از تصاویر زندگی مردم آفریقا به نمایش در آمده است. تصاویری تاثیر از فرهنگ، عادت‌ها و جریان‌های سیاسی و نظامی بر زندگی روزمره مردم این قاره.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۲:۱۲
برچسب ها: آفریقا ، عکس منتخب جهان
