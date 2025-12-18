اعطای درجه سپهبدی شهید باقری به خانواده ایشان
به پاس احراز شایستگیهای برجسته، نقشآفرینی مؤثر در مأموریتهای خطیر و مجاهدت خستگیناپذیر در مسیر صیانت از امنیت ملی و بنا بر تصویب فرمانده معظم کل قوا، درجه سپهبدی شهید والامقام محمد باقری به خانواده آن شهید بزرگوار اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در منزل خانواده سپهبد شهید باقری و اهدای درجه سپهبدی آن شهید ارجمند به یادگار و دختران مکرمه ایشان، به نمایندگی از فرماندهی معظم کل قوا ضمن دیدار و گفتوگو با آنان، یاد و راه آن فرمانده فرهیخته، دانشمند و مقتدر را گرامی داشت.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی با تأکید بر اینکه شهید باقری نماد دانش، اقتدار، آیندهنگری و وفاداری به آرمانهای انقلاب و شخصیتی محبوب و مورد تکریم آحاد کارکنان نیروهای مسلح بود، گفت: توفیق داشتم مدتی در جایگاه جانشین در کنار ایشان خدمت کنم و از منش، تدبیر و روحیه راهبردی ایشان بهرهمند شوم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه تفکر مدبرانه و نگاه آیندهساز شهید باقری، امروز به یکی از ستونهای اصلی پیشروندگی نیروهای مسلح تبدیل شده است، افزود: راه و مکتب این شهید عزیز با قدرت، انسجام و بدون وقفه ادامه خواهد یافت و انشاءالله با تکیه بر میراث فکری و عملی او، مسیر تعالی و بازدارندگی هوشمندانه کشور را با صلابت بیشتری دنبال خواهیم کرد.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی همچنین تأکید کرد: سرمایهای که شهید باقری در عرصههای عملیاتی، فکری و سازمانی برجای گذاشت، بخشی از معماری امنیت پایدار کشور است و استمرار آن وظیفهای ملی و راهبردی برای همه ما محسوب میشود.
اعطای درجه سپهبدی شهید باقری به خانواده ایشان اعطای درجه سپهبدی شهید باقری به خانواده ایشان اعطای درجه سپهبدی شهید باقری به خانواده ایشان اعطای درجه سپهبدی شهید باقری به خانواده ایشان اعطای درجه سپهبدی شهید باقری به خانواده ایشان