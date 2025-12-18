به پاس احراز شایستگی‌های برجسته، نقش‌آفرینی مؤثر در مأموریت‌های خطیر و مجاهدت خستگی‌ناپذیر در مسیر صیانت از امنیت ملی و بنا بر تصویب فرمانده معظم کل قوا، درجه سپهبدی شهید والامقام محمد باقری به خانواده آن شهید بزرگوار اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با حضور در منزل خانواده سپهبد شهید باقری و اهدای درجه سپهبدی آن شهید ارجمند به یادگار و دختران مکرمه ایشان، به نمایندگی از فرماندهی معظم کل قوا ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با آنان، یاد و راه آن فرمانده فرهیخته، دانشمند و مقتدر را گرامی داشت.

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی با تأکید بر اینکه شهید باقری نماد دانش، اقتدار، آینده‌نگری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب و شخصیتی محبوب و مورد تکریم آحاد کارکنان نیرو‌های مسلح بود، گفت: توفیق داشتم مدتی در جایگاه جانشین در کنار ایشان خدمت کنم و از منش، تدبیر و روحیه راهبردی ایشان بهره‌مند شوم.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به اینکه تفکر مدبرانه و نگاه آینده‌ساز شهید باقری، امروز به یکی از ستون‌های اصلی پیش‌روندگی نیرو‌های مسلح تبدیل شده است، افزود: راه و مکتب این شهید عزیز با قدرت، انسجام و بدون وقفه ادامه خواهد یافت و ان‌شاءالله با تکیه بر میراث فکری و عملی او، مسیر تعالی و بازدارندگی هوشمندانه کشور را با صلابت بیشتری دنبال خواهیم کرد.

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی همچنین تأکید کرد: سرمایه‌ای که شهید باقری در عرصه‌های عملیاتی، فکری و سازمانی برجای گذاشت، بخشی از معماری امنیت پایدار کشور است و استمرار آن وظیفه‌ای ملی و راهبردی برای همه ما محسوب می‌شود.