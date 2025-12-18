

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ بر اساس اعلام هیأت داوران، اسامی برگزیدگان و شایستگان تقدیر مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی استان مازندران در بخش‌های مختلف معرفی شدند.

در بخش زبان اشاره، نرجس حق‌شناس رتبه اول و صاحبه بریمانی رتبه دوم را کسب کردند.





در بخش پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، طاهره معصومی رتبه اول، خدیجه وفاپور رتبه دوم و صدیقه دهستانی رتبه سوم را به دست آوردند.





در بخش دینی، فاطمه طیبی به عنوان نفر اول و آمنه لاک‌تراشی به عنوان نفر دوم معرفی شدند.





در بخش آیینی سنتی نوجوان نیز، محمدمهدی مرادی رتبه اول، ثنا فراری رتبه دوم و علیرضا قربانی رتبه سوم را کسب کردند و مهسا یحیوی و معصومه جانی‌نژاد شایسته تقدیر شناخته شدند.





هیات داوران جشنواره در بخش منظوم بزرگسال، فاطمه واحدی نیاکی را به عنوان رتبه اول معرفی کرد.





در بخش منظوم نوجوان، شیرین لاغری رتبه اول این بخش شد.





در بخش علمی بزرگسال، سمیه حسن‌پور به عنوان نفر اول معرفی شد و کبری محمدیان شایسته تقدیر این بخش شناخته شد.





در بخش علمی نوجوان، نازنین امیر احمدی رتبه اول را کسب کرد.





بر همین اساس، در بخش ایثار و قهرمانان بزرگسال، مریم فلاحی رتبه اول، مژده پاک‌سرشت رتبه دوم را به دست آوردند و زهرا صالحی شایسته تقدیر شد.





در بخش ایثار و قهرمانان نوجوان، مهدیسا مرادی به عنوان برگزیده معرفی شد.





در بخش سنتی کلاسیک بزرگسال، خدیجه برارنژاد رتبه اول، هاجر مظهری رتبه دوم و هدی کریم رتبه سوم را کسب کردند و مسعود راهدار، معصومه آهنگری و حورا نیک‌بخت (به دلیل جسارت در انتخاب قصه‌های جدید و نو) شایسته تقدیر شدند.





در بخش سنتی کلاسیک نوجوان، هستی حیدری رتبه اول، محراب عظیمی پویا رتبه دوم و مارال بائوج لاهوتی رتبه سوم را به دست آوردند.





در بخش الیت بزرگسال، فاطمه نعمتی و سارا نوشیر بدون رتبه‌بندی به عنوان برگزیده معرفی شدند.





در بخش الیت نوجوان، پانته‌آ سام‌دلیری به عنوان برگزیده این بخش معرفی شد.





این جشنواره ۲۵ و ۲۶ آذر ماه در چالوس برگزار شد.