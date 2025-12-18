به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه شورای ترافیک شهرستان ویژه ساماندهی کنار گذر آزاد راه ذوب آهن، ساماندهی دهی این کنار گذر را در کاهش تصادفات همچنین دسترسی هرچه بهتر شهر‌ها و روستا‌های اطراف آزاد موثر دانست و گفت:با همکاری اداره کل راه داری استان، شهرداری‌ها و دهیاری‌های این شهرستان که در حاشیه این آزاد راه هستند، ساماندهی این طرح از بهمن آغاز خواهد شد.

رمضان رحیمی افزود:عملیات ساماندهی کنار گذر آزاد راه شامل زیر سازی، جدول گذاری، آسفالت و روشنایی است که در سه مرحله با اعتبار اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد.

فرزاد دادخواه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هم با اشاره به اینکه تعریض پل رودخانه زاینده رود در مسیر آزاد راه ذوب آهن از پیشرفت ۸۰ درصدی برخوردار است، گفت: تا پایان اسفند ماه امسال عملیات عمرانی این پل تکمیل خواهد شد و به بهربرداری خواهد رسید.