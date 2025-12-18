به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار ویژه کاشان گفت: در پی مطالبه شهروندان و همچنین اهمیت استفاده از این زیرساخت منطقه، پرواز‌های فرودگاه کاشان پس از تعطیلی چند ماهه، از سر گرفته می‌شود.

مجتبی راعی افزود: اگرچه این اقدام، خبری خوش برای مردم منطقه و فعالان اقتصادی و گردشگری است، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد حفظ تداوم و پایداری پرواز‌ها نیازمند همراهی و برنامه‌ریزی بلندمدت تمام نهاد‌های مربوطه است.

وی ابراز امیدواری کرد با ارائه راهکار‌های کارشناسی شده از جمله استفاده از ناوگان مناسب، ارائه بسته‌های تشویقی و پیگیری برای دریافت مجوز‌های لازم از جمله مجوز مرز هوایی بین‌المللی، شاهد تثبیت و توسعه فعالیت فرودگاه کاشان و تبدیل آن به قطب ارتباطی شمال استان اصفهان باشیم.

احیای پایدار این فرودگاه، نه تنها آرزوی دیرینه مردم این خطه که ضرورتی انکارناپذیر برای بهره‌گیری از فرصت‌های توسعه در قلب ایران تاریخی است.