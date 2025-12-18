پخش زنده
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان اردبیل گفت: تربیت صحیح، آموزش درست، تقویت شجاعت، مسئولیتپذیری، اخلاقمداری و نهادینهسازی هنجارهای اجتماعی در سنین کودکی، موفقیت نسل آینده و توسعه کشور را تضمین میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سردار غلامعسگر کریمیان در آیین اختتامیه جشنواره قصهگویی اردبیل با اشاره به نقش کودکان و نوجوانان در آینده کشور اظهار کرد: سالها پیش میگفتند شما آیندهسازان این مملکت هستید و آن روز شاید این جمله برایمان ساده بود، اما امروز همان نسل در جایگاههای مختلف مدیریتی، اجرایی و تخصصی کشور مشغول خدمت است و امور مملکت به دست همان کودکان دیروز اداره میشود.
وی با بیان اینکه نهادهای فرهنگی نقش تعیینکنندهای در ساخت آینده کشور دارند، افزود: اگر میخواهیم فردای بهتری داشته باشیم، باید امروز برای کودکان و نوجوانان برنامهریزی کنیم.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان اردبیل با تاکید بر اینکه هزینهکرد در حوزه کودک و نوجوان نوعی سرمایهگذاری است، بیان کرد: اگر امروز برای امور فرهنگی خرج کنیم، فردا جامعهای سالمتر، آگاهتر و مسئولیتپذیرتر خواهیم داشت.
کریمیان با قدردانی از تلاشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: ظرفیتهای این مجموعه بسیار بالا است، اما هنوز آن گونه که باید برای برنامهریزان فرهنگی و مسئولان شناخته نشده است؛ کانون پرورش فکری میتواند بازوی توانمند فرهنگی برای دستگاهها باشد و باید از برنامهها، جشنوارهها و فراخوانهای آن به صورت جدی استفاده شود.
وی اضافه کرد: کانون پرورش نباید در برگزاری برنامههای فرهنگی، دغدغه تامین منابع داشته باشد، بلکه باید بر تولید محتوای غنی، اثرگذار و عمیق متمرکز باشد؛ چرا که بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ریشه در مسائل فرهنگی دارد و با تقویت فرهنگ میتوان بسیاری از این چالشها را برطرف کرد.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان اردبیل همچنین تاکید کرد: آگاهی و بصیرت مسئولان و حمایت همهجانبه از مجموعههای فرهنگی، بهویژه نهادهایی که در حوزه کودکان و نوجوانان فعالیت میکنند، ضروری است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل نیز در این مراسم با اشاره به رویکرد خانوادهمحور جشنواره گفت: مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره قصهگویی با حضور کودکان در کنار خانوادهها برگزار شد و شاهد قصهگویی فرزندان در کنار پدران و مادران بودیم؛ اتفاقی که در شرایط اجتماعی امروز موجب تقویت پیوند عاطفی میان والدین و فرزندان میشود.
ملیحه ملکزادهفرد حضور پرشور کودکان و نوجوانان و همراهی صمیمانه والدین را بخش شیرین این دوره از جشنواره قصهگویی دانست و افزود: قصهگویی هرگز کهنه نمیشود و کودک و بزرگسال هیچگاه از شنیدن قصه خسته نخواهند شد.
وی افزود: یک هزار و ۷۸ نفر در سامانه جشنواره ثبتنام کردند که شامل ۱۴۴ بزرگسال، ۴۴۱ کودک، ۴۷۳ نوجوان و ۲۰ نفر در بخش پدربزرگها و مادربزرگها بود و پس از پایش اولیه آثار ۷۲ قصهگو به مرحله استانی راه یافتند و با هم به رقابت پرداختند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل گفت: با بیان اینکه سرمایهگذاری فرهنگی تضمینکننده آینده فرزندان است، اضافه کرد: حضور هر کودک در برنامههای فرهنگی، او را از آسیبهای اجتماعی دور میکند و اگر دستگاهها همراهی داشته باشند، میتوان اقدامهای موثر و گستردهای در این زمینه برای کودکان انجام داد.
منتخبان مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره قصهگویی اردبیل در ادامه این آیین با اهدای لوحی تجلیل شدند.