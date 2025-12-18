به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: با توجه به تداوم ناپایداری‌های شدید جوی و تشدید بارندگی‌ و صدور هشدار قرمز هواشناسی در کیش، ساکنان و گردشگران با هدف حفظ ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی از ساعت ۱۷ امروز، ترددهای غیر ضرور در سطح شهر را حذف کنند.

این اطلاعیه با هدف تسهیل عملیات و تردد گروه های امدادی و خدماتی، کاهش خطرات ناشی از آب‌گرفتگی معابر، وزش باد شدید و سقوط احتمالی اشیاء و درختان صادر شده است.