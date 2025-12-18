قصهگویی رقیبی برای فضای مجازی
جشنواره قصه گویی نشان داد بدون استفاده از فضای مجازی میتوان فضای شادی را فراهم کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره قصه گویی در چالوس گفت: بیست و هفتمین جشنواره قصه گویی نشان داد بدون استفاده از موبایل و فضای مجازی میتوان فضای شادی را فراهم کرد.
او ادامه داد: قصهگویی یکی از روشهای غیرمستقیم آموزش موضوعات اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و مذهبی است که تأثیرگذاری بیشتری برای کودکان خواهد داشت.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه تمایل به قصهگویی در برخی خانوادهها کاهش یافته است، گفت: والدین اگر از فواید قصه و قصه گویی آگاه باشند از این موضوع غافل نمیشوند
فاضلی کبریا گفت: بیست و هفتمین جشنواره قصه گویی در ایام نزدیک به شب یلدا برگزار شد تا این فرهنگ در بین بچهها و خانواده تداعی یابد.
او افزود: در بیست و هفتمین جشنواره قصه گویی ۱۲۰۰ اثر در سایت قصه گویی ثبت شده بود که بعد از ارزیابی ۵۲ قصه در ردههای سنی ۷ تا ۱۷ سال در بخش سنتی، آیینی، علمی، دینی به رقابت پرداختند.