



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیرکل هواشناسی با اشاره به بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا اعلام کرد: تا اوایل هفته آینده بارش‌ها در استان ادامه دارد و برخی مناطق در جنوب فارس در معرض خطر سیلاب و آبگرفتگی شدید قرار دارند. همچنین هشدار هواشناسی کشاورزی سطح نارنجی برای کاهش محسوس دما در استان صادر شد.

قاسم حسینی با بیان اینکه در سایر مناطق استان اغلب هوا ابری و احتمال رخداد بارش خفیف وجود دارد، افزود: از پنج‌شنبه بعد ازظهر، ۲۷ آذر با نفوذ موج دوم سامانه بارشی از جنوب غرب و غرب استان شروع می‌شود و به تدریج تا صبح جمعه، ۲۸ آذر در کل استان گسترش پیدا می‌کند.

حسینی تصریح کرد: بارش‌ها به شکل رگبار و رعد و برق و ریزش تگرگ در مناطق مستعد رخ می‌دهد؛ گاهی تندباد شدید لحظه‌ای نیز همراه با بارش‌ها پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه در مناطق شمالی استان، برخی از نقاط مرکزی و شرقی و ارتفاعات جنوبی استان بارش‌ها به شکل برف است، افزود: از ظهر جمعه تا اواسط روز شنبه ۲۹ آذر بارش‌های خفیف و پراکنده باران و برف در مناطق شمالی و شرقی استان ادامه پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین جمعه شب تا اواسط هفته آینده با ریزش هوای سرد کاهش دمای محسوس در سطح استان به ویژه در شمال استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی فارس اظهار کرد: پیش‌بینی بارش‌های شدید طی پنج‌شنبه شب در جنوب استان به ویژه جنوب غرب استان در شهرستان‌های لامرد، مهر، خنج، قیروکارزین، لار، گراش، اوز و داراب رخداد سیلاب و آبگرفتگی شدید معابر دور از انتظار نیست.

صدور هشدار هواشناسی کشاورزی سطح نارنجی

حسینی همچنین از صدور هشدار هواشناسی کشاورزی سطح نارنجی در فارس خبر داد و گفت: این سامانه شامل کاهش دما و ماندگاری هوای سرد است که از جمعه، ۲۸ آذر آغاز شده و تا پایان دوشنبه، اول دی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این سامانه موجب کاهش محسوس دما به طور میانگین بین ۵ تا ۱۰ درجه و به صورت نقطه‌ای در مناطق سردسیر و کوهستانی تا ۱۵ درجه خواهد شد، افزود: منطقه اثر سامانه مذکور در استان به ویژه مناطق شمالی و مرکزی و شیراز است که مخاطره آسیب به محصولات کشاورزی دارد.

مدیرکل هواشناسی فارس با زارعین و باغداران استان توصیه کرد: برای مقابله با کاهش دما خصوصاً در اوایل صبح تمهیدات لازم را فراهم آورند.

حسینی همچنین بر ضرورت عدم تردد دام‌ها و عشایر به مناطق مرتفع با توجه به افت دما، ایجاد پوشش بر روی نهال‌های جوان، نخل و مرکبات و خودداری از هرس درختان با توجه به کاهش دما، عدم مبارزه شیمیایی در مناطقی که دما به زیر صفر می‌رسد، استفاده از ضد یخ در ماشین‌آلات و تخلیه آب و جمع‌آوری سیستم‌های آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر، محلول‌پاشی با ترکیب کود حاوی پتاسیم بالا و آمینواسید قبل از بروز سرما، انجام آبیاری و افزایش دمای باغ با استفاده از روش‌های مناسب جهت کاهش خسارت سرمازدگی، عایق‌بندی و محافظت کندو‌ها در برابر سرما و استفاده از تغذیه مصنوعی، کنترل و تنظیم دما در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی و تأمین سوخت کافی طی فعالیت سامانه مذکور تأکید کرد.