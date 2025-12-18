پخش زنده
رئیس کمیته امداد امام خمینی سمیرم گفت: شانزدهمین مرکز نیکو کاری با عنوان مرکز نیکوکاری اندیشه سازان در دانشگاه آزاد واحد سمیرم افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مسلم سلیمانی افزود: این مرکز نیکوکاری با هدف اندیشه ورزی دانشگاهیان در راستای ارائه راهکارهای حمایتی برای نیازمندان و قشر ضعیف جامعه راه اندازی شده است.
وی گفت: مجموعههای حمایتی ومردم نهاد ملزم هستند همچون اتاق فکری برای رفع مشکلات مردم باشند در همین زمینه مرکز نیکوکاری دانشگاه آزاد سمیرم راه اندازی شد تا بتوان از ظرفیت دانشگاه در راستای کمک به نیازمندان استفاده شود.