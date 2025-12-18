به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: با اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی ۷۲ ساعت گذشته در سطح استان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف انواع کالای قاچاق شدند.

سردار احمدرضا چگنی افزود: بر این اساس، انواع کالا‌های قاچاق شامل لوازم خانگی، آشپزخانه، البسه، فلز یاب، سوخت، ابزار آلات صنعتی، موتورسیکلت، لوازم بهداشتی، چرخ خیاطی و اقلام خوراکی کشف شد.

او با بیان این که کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۹۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، ابراز داشت: در این طرح، تعداد ۱۶ دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین توقیف شد و ۲۲ متهم نیز با تشکیل ۲۱ فقره پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.