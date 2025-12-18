به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری سمیرم گفت: یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم به پاس تعهد و عملکرد برتر در حوزه صیانت از انفال و اراضی ملی، موفق به کسب رتبه نخست بین شهرستان‌های استان اصفهان شد.

سید حسن فاطمی افزود: این عملکرد شاخص و مؤثر، که نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی سبزپوشان و هدایت فرماندهی آن یگان بوده، مورد توجه و تجلیل ویژه اداره کل منابع طبیعی استان قرار گرفت و به عنوان الگویی موفق در سراسر استان معرفی شد.

فاطمی گفت: یگان حفاظت منابع طبیعی سمیرم ۱۷ نفر کادر فعال دارد که به صورت شبانه روزی اماده حفاظت و حراست از انفال و منابع طبیعی هستند و با هر گونه تخلفی برخورد می‌کنند.