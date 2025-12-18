خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام، اظهار داشت: امروز فعالیت سامانه بارشی تا حد زیادی کاهش یافته و بخش عمده آن از استان خارج شده است، با این حال، تا عصر امروز در برخی نواحی استان، به‌ویژه مناطق جنوبی، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده همراه با رعدوبرق به‌صورت نقطه‌ای وجود دارد و این سامانه تا پایان امروز به‌طور کامل از استان خارج خواهد شد. به گزارش؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام، اظهار داشت: امروز فعالیت سامانه بارشی تا حد زیادی کاهش یافته و بخش عمده آن از استان خارج شده است، با این حال، تا عصر امروز در برخی نواحی استان، به‌ویژه مناطق جنوبی، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده همراه با رعدوبرق به‌صورت نقطه‌ای وجود دارد و این سامانه تا پایان امروز به‌طور کامل از استان خارج خواهد شد.

وی افزود: از فردا و تا حدود یک هفته آینده، بارندگی قابل‌ملاحظه‌ای در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و استان تحت تأثیر یک جبهه پایداری قرار خواهد گرفت.

رستمی با اشاره به وضعیت باد در روز‌های آینده گفت: برای فردا سرعت وزش باد در سطح استان افزایش می‌یابد و در برخی ساعات، به‌ویژه در نواحی شمالی استان، وزش باد به بازه نسبتاً شدید تا شدید می‌رسد که می‌تواند به سازه‌های سبک و موقتی آسیب وارد کند.

کارشناس هواشناسی ایلام همچنین از کاهش دمای شبانه خبر داد و بیان کرد: کاهش دما به‌ویژه در نواحی سردسیر استان محسوس خواهد بود، به‌طوری‌که تا اواسط هفته آینده در برخی مناطق دما می‌تواند بین یک تا دو درجه سانتی‌گراد زیر صفر برسد. به گفته وی، پس از این مدت افزایش نسبی دما رخ خواهد داد و دمای شبانه به حوالی صفر و یا کمی بالاتر از صفر خواهد رسید.