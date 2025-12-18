آخرین دستاورد‌های علمی، پژوهشی، اختراعات و دست ساخته‌های محققان در آباده به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛دبیر ستاد هفته پژوهش شهرستان آباده گفت: نمایشگاه آخرین تولیدات علمی، تحقیقاتی و اختراعات دانش آموزان و دانشجویان با هدف انتقال معلومات به گروه‌های هدف در ۱۱ غرفه به مدت ۲ روز در کتابخانه مذنب برپا شد.

هاشمی افزود: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، آموزش و پرورش، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، رشد واحد‌های فناور، نهاد کتابخانه‌های عمومی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تحقیقات علمی خود را در این نمایشگاه ارائه کردند.

وی گفت: در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، زنگ پژوهش و فناوری به صدا درآمد و از برترین‌های حوزه پژوهش نیز قدردانی شد.

شهرستان آباده در شمال فارس در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.