دستاوردهای پژوهشی حوزههای علمیه خواهران مازندران در قائمشهر رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در مازندران در آیین رونمایی دستاوردهای پژوهشی طلاب و اساتید حوزههای علمیه خواهران مازندران در قائم شهر با گرامیداشت هفته پژوهش گفت: رسیدن به قلههای علمی و رشد و مرجعیت علمی و ارائه راهکارهای حل مشکلات جامعه از اهداف مهم پژوهشهای حوزههای علمیه است.
آیت الله محمدی لائینی با اشاره به هجمه سنگین فرهنگی دشمنان به ویژه درفضای مجازی افزود: جنگ امروز، جنگ رسانهای و فرهنگی و جنگ القاء شبهات، سیاه نمایی و دور شدن انسانها از محتوای فرهنگی و اجتماعی است.
مدیر حوزههای علمیه خواهران مازندران نیز در این مراسم گفت: ۳۹کتاب و ۹ مقاله پژوهشی یک سال گذشته طلاب و اساتید این حوزهها رونمایی شد.
حجت الاسلام محمدجواد قائمی افزود: فعالیتهای پژوهشی خواهران طلاب و اساتید از برنامههای محوری مدارس حوزههای علمیه خواهران است که تاکنون علاوه بر دریافت مجوز و فعالیت چهار نشریه، فرآیند دریافت مجور پنج نشریه دیگر هم در حال پیگیری است.
مدیر حوزههای علمیه خواهران مازندران، برگزاری همایش بین المللی شخصیت شهید جمهور آیت الله رئیسی، سومین همایش ملی علامه ذوالفنون درباره شخصیت علامه حسن زاده آملی و برپایی ۱۷ کرسی آزاداندیشی با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی را از دیگر برنامههای علمی، فرهنگی و پژوهشی حوزههای علمیه خواهران مازندران برشمرد و گغت: ۱۸۰ نشست و کارگاه علمی و پژوهشی با محوریت حل مسائل جامعه در حوزههای علمیه برپا شد.
در مازندران ۲۵۰۰ طلبه خواهر در۲۰ حوزه علمیه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مشغول تحصیل هستند.