سفیر ازبکستان گفت: خوشبختانه روابط دیپلماتیک و سیاسی ایران و ازبکستان در بالاترین سطح همکاری قرار دارد و تلاش می کنیم در کنار این روابط، همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور را نیز ارتقا دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ فریدالدین نصیریوف در حاشیه دومین روز از هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام که در محل نمایشگاه بین‌المللی گرگان برگزار شد، گفت : این جشنواره در سطحی بسیار مطلوب در حال برگزاری است و از برگزارکنندگان آن قدردانی می‌کنم.

وی افزود : در این دوره از جشنواره ، ۲۱ هنرمند در حوزه موسیقی و صنایع‌دستی از کشور ازبکستان حضور دارند که با هنرنمایی این هنرمندان، شبی فرهنگی برای شرکت‌کنندگان اجرا شد.

سفیر ازبکستان با اشاره به اهمیت سال ۲۰۲۵ برای کشورش، گفت: سال ۲۰۲۵ یکی از سال‌های تاریخی و مهم برای ازبکستان به شمار می‌رود، چراکه همکاری‌های ایران و ازبکستان در این سال به بالاترین سطح خود در حوزه دیپلماسی و سیاسی رسیده است.

وی افزود: ایران و ازبکستان به لحاظ فرهنگی و تاریخی اشتراکات و پیوند‌های عمیقی دارند و همین نزدیکی فرهنگی، زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های دوجانبه شده است.

نصیریوف با تأکید بر توسعه همکاری‌های اقتصادی گفت : تلاش داریم در کنار روابط دیپلماتیک و سیاسی، روابط تجاری و اقتصادی خود را با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهیم.

وی افزود : توسعه گردشگری از اولویت‌های اصلی کشور ازبکستان است و در همین راستا، دو شهر از این کشور به عنوان پایتخت گردشگری انتخاب شده‌اند.

سفیر ازبکستان گفت : برای توسعه گردشگری، اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی‌شده‌ای در کشورمان انجام شده که این اقدامات مورد تأیید جامعه جهانی نیز قرار گرفته است.

وی افزود: برای نخستین‌بار، کنفرانس ملی و فرهنگی یونسکو ، خارج از مقر اصلی این سازمان و در کشور ازبکستان برگزار شد که در ۸۰ سال فعالیت این کنفرانس، اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌رود.

نصیریوف گفت: ازبکستان سرزمین اندیشمندان و دانشمندان بزرگ است و سهم قابل‌توجهی در توسعه علم جهان داشته و از همه شما دعوت می‌کنم با سفر به ازبکستان، از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری این کشور بازدید کنید.

مراسم شب فرهنگی ایران و ازبکستان در دومین شب از هفدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان و رئیس جشنواره، فریدالدین نصیریوف سفیر کشور ازبکستان، اونتالاپ اونالبایف سفیر کشور جمهوری قزاقستان، دولت صفر زاده معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، حجت‌الاسلام سیدمحسن طاهری نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، معاونان استاندار، فریدون فعالی دبیر جشنواره و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان و جمعی دیگر از مقامات و مسئولان در گرگان برگزار شد.

هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام تا ۲۸ آذرماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین المللی استان گلستان در گرگان از ساعت ۱۶ الی ۲۲ میزبان علاقه‌مندان است.