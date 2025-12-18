رئیس جمهور در دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی خراسان جنوبی: کشور‌های منطقه باید در مقابل جنایتکاران یدواحده شوند تا آمریکا و اسرائیل جنایتکار و نتوانند بر منطقه قلدری کنند.

رئیس جمهور در دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی استان ضمن تاکید بر حفظ وحدت هم در داخل کشور و هم در بین کشور‌های اسلامی گفت: برای قدرتمندتر شدن هرچه بیشتر باید از همه اقشار و قومیت‌ها بهره گرفت و به همه میدان بدهیم و عالمان از همه اقشار برای حل مشکلات مردم در میدان حاضر شوند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی پزشکیان با انتقاد از طرح‌های غیرکارشناسی افزود: چرا باید پروژه‌ای ۱۷ سال روی زمین بماند وقتی پول نداریم چرا پروژه را کلنگ زنی می‌کنیم.

وی گفت: مطالباتی که عنوان کردید را تا حد امکان پیگیری می‌کنیم و ما می‌توانیم با همکاری و کمک یکدیگر مشکلات را برطرف کنیم و بدانیم که تفرقه آفت پیشرفت است و در هر حوزه‌ای باید از متخصص همان حوزه برای پیشبرد امور و رفع مشکلات بهره گرفت.

رئیس جمهور در این دیدار افزود: نباید دچار خودبینی و جهل مطلق شویم و زن و مرد از هر قومی در این کشور سرمایه این جامعه هستند و هر اندیشه‌ای که گروهی را حذف کند سرمایه‌ای را از دست می‌دهد و اینطور نیست که هرچه من گفتم شما بپذیرید و برای هر مشکل باید از کارشناس و متخصص خود آن حوزه کمک گرفت.

نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه، هم در سخنانی به مشکلات و درخواست‌های مهم استان خراسان جنوبی اشاره کرد. اسحاقی با بیان اینکه مرز یزدان، به عنوان دومین مرز رسمی استان با افغانستان در دولت شما به تصویب رسید گفت: این مرز در دهه ۸۰ موفق‌ترین مرز بود، اما پس از یک دهه تعطیلی، در این دولت دوباره احیا شد. وی افزود: وزارت امور خارجه را مکلف کنید تا اقدامات لازم برای تکمیل کار‌های مرز یزدان انجام شود. نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه همچنین به طرح راه‌آهن یونسی- قائن- بیرجند اشاره کرد و گفت: ۲۷۰ کیلومتر از این طرح در حال انجام است که ۱۲۰ کیلومتر آن آماده ریل‌گذاری است، اما ۱۵۰ کیلومتر آن با پیشرفت ۲۰ درصدی مواجه است. اسحاقی از دولت خواست که سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه را مکلف کند تا طرح راه‌آهن به سرعت تکمیل شود و صدای قطار در بیرجند در همین دولت شنیده شود. وی همچنین از وزارت نیرو خواست که به بررسی وضعیت آب و برق مرز‌ها و ناترازی آن پرداخته و به استاندار اختیار دهد تا مشکل استفاده از آب کشاورزی را حل کند. نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه به مشکلات مربوط به نهاده‌های دامی اشاره کرد و خواستار تخصیص تسهیلات در این زمینه شد و گفت: یا تسهیلات مورد نیاز برای خرید نهاده‌های دامی اختصاص دهید یا جو مدت‌دار به وزارت جهاد کشاورزی بدهید تا روستاییان و عشایر بتوانند گوشت کشور را تأمین کنند. اسحاقی خواستار رفع محدودیت کارت سوخت در جایگاه‌های سوخت استان شد و گفت: در جایگاه‌های سوخت استان محدودیت وجود دارد، در حالی که در استان‌های همجوار محدودیتی برای سوخت‌گیری وجود ندارد و چندین کارت سوخت در جایگاه‌های آنها فعال است. وی همچنین از مشکلات سرمایه‌گذاری در استان سخن گفت و خواستار تخصیص زمین رایگان برای جذب سرمایه‌گذاران به شهرک‌های صنعتی شد و افزود: زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در استان کافی نیست. نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه با بیان اینکه مشوق‌هایی برای ماندگاری نیروی کادر سلامت وجود ندارد از تفاوت در پرداخت کارانه‌ها و بیمه‌ها میان استان تهران و خراسان جنوبی انتقاد کرد و خواستار توجه ویژه به مشکلات این حوزه‌ها شد.

حجت‌الاسلام محمد هادی شهاب، نماینده روحانیت استان، به اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبی با داشتن فرهنگ غنی و افراد تحصیلکرده، ظرفیت‌های بسیاری دارد که می‌تواند در رفع مشکلات مؤثر باشد.

وی همچنین به مسئله مهاجرت نخبگان و نگرانی‌های مسئولان در این خصوص اشاره کرد و از تلاش‌های استاندار و رئیس‌جمهور برای رفع این مشکلات قدردانی کرد.

مولوی عبداللهی، نماینده روحانیت اهل سنت استان، با قدردانی از رئیس‌جمهور برای گام‌های برداشته در راستای وفاق ملی گفت: مردم استان، به ویژه اهل سنت، در همه عرصه‌ها حضور فعال دارند و در دوران جنگ ۱۲ روزه اتحاد خود را نشان داده‌اند.

وی به ظرفیت‌های مرزی استان اشاره کرد و خواستار اختصاص اعتبار برای بهبود راه‌های شهرستان درمیان و تسریع در دوبانده سازی محور اسدیه - بیرجند، حمایت از واحد‌های تولیدی استان، به ویژه سیمان و قند، افزایش استفاده از شایستگان اهل سنت و اقدامات جدی برای بهبود وضعیت معیشتی و مقابله با تورم شد.

محمدعلی رحیمی، هنرمند و نماینده حوزه فرهنگ و ادب نیز به کمبود امکانات فرهنگی در استان اشاره کرد و گفت: با وجود استعداد‌های فرهنگی فراوان، در مرکز استان حتی یک سالن آمفی تئاتر و مجهز به امکانات صوتی و تصویری نداریم.

وی با اشاره به وجود تنها یک هنرستان هنر‌های زیبا در استان خواستار خرید و یا ساخت فضای مناسب برای این هنرستان شد و از دولت خواست با ایجاد سرفصل‌های پایدار و اعتبارات مناسب، حمایت از برنامه‌های فرهنگی را تضمین کند.

علی اختر، نماینده جامعه ورزشکاران استان هم خواستار اتمام طرح‌های نیمه تمام ورزشی شد و گفت: استان ۱۷۵ طرح‌ ورزشی نیمه‌تمام دارد که ۳۰ طرح آن بالای ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند مانند سالن بین المللی گود باستانی که از سال ۱۳۹۹ ساخت آن آغاز شده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

وی گفت: احداث سالن‌های ورزشی سقف کوتاه در شهرستان‌های کوچک و مرزی و همچنین خوابگاه ورزشی در مرکز استان نیز اولویت دارد.

نماینده جامعه ورزشکاران استان حمایت از نخبگان ورزشی در زمینه‌های مسکن، اشتغال و تجهیزات را ضروری دانست.

افضلیان نخبه علمی استان نیز نخبگان را سرمایه‌های انسانی کشور دانست و از دولت خواست تا فرصت‌های یادگیری و مسئولیت‌های بیشتر برای نخبگان ایجاد کند و به طرح تربیت مدیران آینده استان که نیازمند حمایت مالی است، توجه کند.

وی همچنین به مشکل جذب نخبگان در دانشگاه‌ها اشاره کرد و خواستار ارائه مشوق‌های ویژه برای جذب و ماندگاری نخبگان در استان شد.

افضلیان تأکید کرد که باید مسکن و زمین مناسب برای نخبگان تأمین شود و منابع مالی برای پارک علم و فناوری استان تخصیص یابد.

رخشانی نماینده جامعه ایثارگران استان نیز با بیان اینکه خراسان جنوبی دیار شهیدان والامقام و ۲۴۰۰ شهید گرانقدر است گفت: جانبازان این استان نیز امروز با دغدغه درمان و معیشت دست و پنجه نرم می‌کنند و بسیاری از جانبازان برای درمان به مشهد یا تهران می‌روند، اما در استان زیرساخت‌های لازم وجود ندارد.

وی گفت: اولین خواسته خانواده‌های شاهد و ایثارگران، ایجاد دهکده نشاط در بیرجند است که در گذشته، زمین برای آن در نظر گرفته شده بود. همچنین، مشکلات تأمین دارو‌های شیمیایی برای جانبازان و عدم پوشش بیمه‌ای آنها، وضعیت معیشت را دشوارتر کرده است.

رخشانی افزود: آخرین درخواست ایثارگران، مساعدت در ایجاد موزه آزادگان و فراهم کردن شرایط برای حمایت ازهمسران فرزندان شهدا است.