تایلند و کامبوج با شرکت در نشست اضطراری وزرای خارجه آسه‌آن که قرار است ۲۲ دسامبر در کوالالامپور برگزار شود، موافقت کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی با اعلام این خبر گفت: این نشست به آسه‌آن امکان می‌دهد تا به‌صورت جمعی درباره تحولات موجود در منطقه گفت‌و‌گو کرده، واقعیت‌های میدانی را بررسی و تلاش‌ها برای ترغیب دو طرف به توقف درگیری‌ها در خطوط مقدم را تشدید کند؛ اقدامی که می‌تواند با برقراری یک آتش‌بس فوری آغاز شود.

وی افزود: تصمیم برای برگزاری این نشست پس از رایزنی‌ها و مشورت‌های مستمر با نخست‌وزیران تایلند و کامبوج اتخاذ شده است.

نخست‌وزیر مالزی تأکید کرد: این ابتکار که با محوریت مالزی و در چارچوب آسه‌آن انجام می‌شود، با هدف کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها در مناطق مرزی میان تایلند و کامبوج صورت گرفته است.

درگیری‌ها در مرز‌های تایلند و کامبوج بیش از دو هفته است که ادامه دارد و در جریان آن، ده‌ها نفر کشته و بیش از ۴۰۰ هزار نفر نیز ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند.